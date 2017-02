45 de mii de lei, 400 de euro si 100 de dolari a furat un hot din masina secretarului mitropoliei Moldovei, Vadim Cheibas - VIDEO

Surse din politie ne-au spus ca preotul era cu masina in parcarea unui centru comercial, unde oprise pentru a inlocui o anvelopa sparta. In acel moment, nici nu a observat cum a disparut din masina geanta plina cu bani din masina. Suma ar fi fost pregatita pentru a plati un grup de muncitori, care construiesc o biserica in capitala. Banii ar fi fost stransi de la enoriasi si preoti.

Acum politia il cauta acum pe faptas. Vadim Cheibas nu ne-a raspuns la telefon.