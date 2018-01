55 de localitati au ramas fara curent electric din cauza ninsorii puternice. Vezi lista

Astfel, rămân fără curent localităţi din raioanele:

Ialoveni,

Criuleni,

Orhei,

Hânceşti,

Teleneşti,

Ştefan Vodă,

Anenii Noi,

Cahul,

Cantemir,

Basarabeasca,

Leova,

Ungheni,

UTA Găgăuzia.

Pentru restabilirea curentului lucrează echipele specializate.

In aceasta noapte am avut cod portocaliu de precipitatii puternice in aproape toata Moldova. Potrivit meteorologilor, codul expira in aceasta dimineata.