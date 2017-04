6 ani si 8 luni de inchisoare. Atat risca tinerii invinuiti de omorul adolescentei de 14 ani de la Straseni - VIDEO

Gheorghe COBZAC, AVOCAT: “Ei si-au recunoscut vina, se caiesc cu toata sinceritatea.”

Avocatul mamei Cristinei Parhomenco insa declara altceva. In cadrul sedintei de astazi magistratii de la judecatoria Straseni au decis ca procesul in cazul celor trei tineri sa fie inchis si simplificat deoarece sunt minori, dar si pentru ca si-au recunoscut vinovatia.

Asta inseamna ca ei vor fi judecati fara martori, dar si fara prezentarea probelor din dosar. Astfel o ultima sedinta a fost programata pentru miercurea viitoare, cand va fi pronuntata si sentinta. Mama fetei vrea o pedeapsa mai dura.

MAMA: “E prea putin. Fiica mea trebuia sa traiasca.”

Cei trei suspecti de 17, 15 si 14 ani sunt detinuti in penitenciarul 13, iar al patrulea, de 13 ani nu poate fi cercetat penal. Adolescenta de 14 ani de la Straseni a disparut pe 25 noiembrie, iar in aceeasi zi, ar fi fost ucisa de iubit si amicii sai. Expertiza medico-legala a aratat ca fata a fost lovita in cap, de nenumarate ori, cu un obiect greu, iar in urma ranilor a murit.