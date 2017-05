6 persoane, retinute dupa perchezitiile CNA din aceasta dimineata la ANSA: sunt acuzati de escrocherii la exportarea merelor poloneze in Federatia Rusa

Potrivit CNA, patru angajati ai Agentiei Nationale pentru Siguranta Alimentelor si doi oameni de afaceri au fost retinuti astazi de Procuratura Anticoruptie si Serviciul de Informatii si Securitate. Acestia sunt banuiti de depasirea atributiilor de serviciu si escrocherie, fapt ce a cauzat daune in proportii deosebit de mari bugetului de stat.

Printre retinuti sunt seful Directiei controlul produselor de uz fitosanitar si fertilizanti din cadrul ANSA si 3 angajati ai subdiviziunilor teritoriale Ialoveni, Drochia si Dubasari, iar oamenii de afaceri, retinuti in acelasi dosar, sunt beneficiarii serviciilor functionarilor mentionati.

Angajatii ANSA sunt suspectati ca ar fi eliberat certificate fitosanitare nationale unor agenti economici pentru exportarea merelor in Federatia Rusa. De facto, agentii economici au exportat mere din Polonia in Rusia prin Belarus, fara a traversa frontiera Republicii Moldova. Ca rezultat, in februarie 2016, institutiile din Federatia Rusa au pus interdictie exportului de mere prin Belarus, astfel cauzand prejudicii grave intereselor publice si imaginii Republicii Moldova pe plan international.

Pe acest caz, procurorii anticoruptie au initiat o urmarire penala, in 2016, pe faptul depasirii atributiilor de serviciu de catre angajati ai ANSA, iar o alta cauza penala a fost pornita in mai 2017 pentru escrocherie – ambele dosare fiind conexate intr-o procedura comuna. in cadrul urmaririi penale, s-a constatat ca doar in anul 2016, agentii economici vizati si-ar fi insusit ilegal de la bugetul de stat 260 000 de lei, in calitate de TVA, in urma prezentarii documentelor fictive la organele fiscale cu privire la exporturile efectuate.Astazi, procurorii in comun cu ofiterii SIS si CNA au efectuat mai multe perchezitii la ANSA si agentii economici, care au beneficiat de serviciile functionarilor, pentru a fortifica probatoriul.

In prezent, toate 6 persoane sunt retinute pentru 72 de ore, iar daca vor fi gasiti vinovate, acestea risca pedepse de pana la 10 ani de inchisoare pentru depasirea atributiilor de serviciu si pana la 15 ani de detentie pentru escrocherie.

Cauza penala se afla in gestiunea Procuraturii anticoruptie.