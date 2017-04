7 incendii in tara de Noaptea Invierii - Peste 500 de salvatori si pompieri cu 100 autospeciale au fost la datorie azi-noapte

Potrivit DSE, salvatorii au stins 7 incendii. Mai mult, paramedicii si medicii Serviciului Mobil de Reanimare si Descarcerare au acordat primul ajutor calificat pentru 20 de persoane aflate in situatii de risc.

De ajutorul SMURD au avut nevoie oameni din raioanele Balti Falesti si Cahul. Interventia angajatilor a fost necesara pentru deblocarea usilor pentru a ajuta oamenii care s-au pomenit inchisi in propriile locuinte. Mai mult, pompierii au fost solicitati in 16 cazuri pentru localizarea focarelor de vegetatie, care riscau sa cuprinda spatii extinse.

Angajatii Serviciului Situatii Exceptionale al MAI au asigurat securitatea antiincendiara in preajma Catedralei Nasterea Domnului din municipiul Chisinau, unde un echipaj de pompieri a vegheat ca focul deschis sa nu provace incendii.

Conform informatiilor Serviciului Protectiei Civile si Situatiilor Exceptionale de Noaptea Invierii, la datorie au fost peste 500 de salvatori si pompieri cu 100 autospeciale de interventie.

In capitala securitate antiincendiara a fost vegheata de 70 de ofiteri si subofiteri cu 12 unitati de tehnica. Serviciul Situatii Exceptionale indemna oamenii sa respecte regulile antiincendiare si sa apeleze de urgenta telefonul 901 in cazul in care se pomenesc intr-o situatie de risc.