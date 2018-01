7 moldoveni spalau la propriu banii furati din bancomatele din Europa si ii puneau in circulatie la noi si in Rusia. Momentul in care suspectii sunt retinuti intr-un apartament din Chisinau in timp ce curatau bancnotele - VIDEO

Acest grup activa dupa o schema bine gandita, fiecare membru avand rolul sau. Doi dintre ei participau direct la spargerea bancomatelor in mai multe tari din Europa. Potrivit procurorilor, banii sustrasi din bancomate erau transportati in Moldova, cel mai probabil cu masinile.

Aici erau spalati la propriu, deoarece in momentul in care bancnotele sunt sustrase din bancomant se coloreaza cu o vopsea rosie. Spalatoria era amenjata in 2 apartamente din Chisinau. Curatau bancnotele alti 4 moldoveni si un sirian, care a facut facultatea de Farmaceutica.

"-De unde acesti bani?

-Mi i-au transmis.

-Cine?

-Un farmacist care statea cu noi, dar pe urma a plecat.

-Pe ce data ti-au dat acesti bani?

- Trei saptamani in urma.

-Cati bani ti-a dat?

- Undeva zece mii.

-De ce?

-Acesti bani vopsiti.

- In ce valuta sunt?

-Euro.

- Inseamna ca se suma este ?

-10 mii de euro.

-Ce fel de bancnote ti-a dat ?

-50, 20 si 10."

Acesta comanda produse chimice din Ucraina dar si din farmaciile de la noi, iar cu solutia obtinuta inaltura culoarea rosie de pe bancnote. Ulterior banii curatati urmau sa fie pusi in circulatie in tara noastra si in Federatia Rusa.

Oamenii legii au efectuat perchezitii in 9 apartamente si au descoperit 2 laboratoare unde erau spalati banii. Toti membrii grupari, au fost prinsi in flagrant. Politia a ridicat de la fata locului 17900 de euro dar si obiectele din laborator. Suspectii au fost arestati pentru 30 de zile si risca pana la 15 ani de inchisoare.