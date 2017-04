8 ani de la proteste sangeroase din aprilie 2009. Procuratura ofera noi date privind gestionarea dosarelor

Potrivit Procuraturii Generale, in rezultatul instrumentarii cauzelor penale in privinta persoanelor care au participat activ la dezordinile in masa din aprilie 2009, insotite de devastarea sediilor edificiilor puterii centrale ale Republicii Moldova – Presedintia si Parlamentul (art.285 CP), la comiterea actelor de huliganism (art.287 CP), la sustrageri deschise a bunurilor din aceste edificii – jafuri (art.187 CP) au fost:

Pornite – 102 cauze penale din aceasta categorie;

Expediate in judecata – 31 cauze penale in privinta a 43 de persoane;

Urmarirea penala a fost suspendata in 3 cauze penale in privinta a 6 persoane care se eschiveaza de la organul de urmarire penala (dintre care 4 sunt minori);

Urmarirea penala a fost incetata in 68 de cauze penale in privinta a 178 persoane, inclusiv pe motiv de impacarea invinuitilor cu reprezentantii statului.

Pentru comiterea infractiunilor de dezordini in masa si jafuri, instantele de judecata au pronuntat 19 sentinte in privinta a 28 persoane, si anume:

• Condamnari in 9 cauze penale in privinta a 14 persoane;

• Achitari – 1 cauza penala in privinta unei persoane;

• A fost incetat procesul penal in 9 cazuri in privinta a 13persoane.



Procurorii au cercetat si infractiunile savarsite de reprezentantii autoritatilor publice contra protestatarilor si altor persoane, catalogate ca exces de putere, tortura etc., comise dupa evenimentele din aprilie 2009.

Astfel, au fost inregistrate si examinate, in special de procuratura militara Chisinau si procuratura mun.Chisinau, 108 sesizari cu privire la infractiuni. In 31 de cazuri procurorii s-au autosesizat. Din numarul total al plangerilor:

- in 71 cazuri au fost pornite cauze penale (42 – tortura, 19 - exces de putere sau depasirea atributiilor de serviciu, 10 – alte categorii de infractiuni);

- 28 dosare in privinta a 47 colaboratori de politie au fost finalizate si expediate in judecata;

- in restul cazurilor, urmarirea penala fie a fost incetata din lipsa elementelor constitutive ale infractiunilor, fie a fost suspendata pe motiv ca nu a fost posibila stabilirea identitatii persoanelor care au actionat ilegal, fiind cu cagule pe cap.



In rezultatul examinarii acestor categorii de infractiuni:Instantele de fond au pronuntat sentinte in 27 cauze in privinta a 46 de politisti, si anume:

- 8 sentinte de condamnare in privinta a 16 politisti;

- 2 sentinta de incetare in privinta a 3 politisti;

- 17 sentinte de achitare in privinta a 27 politisti.

Instantele de Apel au pronuntat 39 decizii in privinta a 67 de persoane, si anume:

- 5 decizii de mentinere a sentintelor de achitare in privinta a 10 persoane;

- 4 decizii de incetare a procesului penal in privinta a 7 persoane (din cele anterior achitate, inclusiv o sentinta in privinta unei persoane pe motivul decesului faptuitorului, iar in alta situatie, in privinta unei persoane a fost aplicat termenul de prescriptie);

- o decizie in privinta a 2 persoane privind restituirea cauzei in instanta de fond pentru rejudecare;- in rest – judecatorii au pronuntat 29 decizii de condamnare a 48 de persoane (din ele – fie de mentinere a condamnarilor ori prin anularea sentintelor de achitare).



Prin Hotararile instantei de recurs – CSJ au devenit irevocabile – 17 hotarari in privinta a 27 persoane, dintre care:

- de achitare – 5 in privinta a 10 persoane;

- de incetare – 2 in privinta la 2 persoane (o sentinta pe motivul decesului faptuitorului, iar alta prin stabilirea amenzii contraventionale);

- de condamnare – 10 in privinta a 15 persoane (in 6 hotarâri – in privinta a 10 persoane s-a aplicat art.90 din Codul penal - suspendarea conditionata a executarii pedepsei, in baza unei hotarâri – o persoana a fost condamnata la amenda, iar in baza altor 3 hotarari – 4 persoane au fost condamnate la pedeapsa reala cu inchisoare)

Pe rolul instantelor de fond se afla o cauza penala in privinta a 2 persoane, in instantele de apel - 4 cauze in privinta a 10 persoane, iar pe rolul instantei de recurs - 6 cauze penale in privinta a 8 persoane.