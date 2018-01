8 oameni si-au pierdut viata in incendii provocate de sobele defecte. Cu ce recomandari vin salvatorii - VIDEO

Pompierii au verificat de-a fir-a par toate sobele din Magdacesti. In sezonul rece, cele mai multe incendii se produc din cauza lor, spun salvatorii.

„-Va fost utila informatia? Da! Cu toate ca stiam aceste lucruri, odata ce mai este informat nu este o problema. -Ce trebuie sa faceti atunci cand iese fum, ca sa nu va intoxicati? Trebuie sa punem ceva umed la nas si ne asezam jos."

„Pana acum ne incalzeam la gaz iata cazanul e acolo, da asa cum gazul e tare ieftin nu ne permitem sa ne incalzim la gaz.”

Aceasta femeie se lauda ca stie ce trebuie sa faca in caz de incendiu.

FIODORA, PENSIONARA: „Eu daca ma duc de acasa nici nu fac focul, fac seara cand vin .”

Femeia spune ar vrea sa-si conecteze locuinta la sistem autonom de incalzire, insa nu are bani.

„Nici nu ne-am gandit e foarte scump sa platesc, Eu sunt pensionara primesc o mie de lei. Cum sa platesc mie nu-mi ajunge iata, vedeti stau cu medicamentele pe masa.”

Pompierii i-au sfatuit pe oamenii sa-si puna acasa detectoare de fum, care costa pana la 150 de lei, mai ales, ca instalarea este gratis.

Andrei CATAREV, SEF SERVICIU APARARE IMPOTRIVA INCENDIULUI, CRIULENI: „- Care este cea mai mare problema depistata la care trebuie sa atraga atentia oamenii?In primul rand ar trebuie reparate sobele de incalzire pe baza de combustibil solid si de curatat la timp cosurile de fum.” Ar fi bine de instalat aparatele de monoxid de carbon si de gaze care da un semnal puternic si persoana deja stie ca are o scurgere de gaze.”

Liliana PUSCAS, OFITER DE PRESA IGSU: "Salvatorii si pompierii incearca sa vorbeasca cu oamenii sa le recomande cele mai importante reguli antiincendiare.Ne-am propus astazi sa venim la Magdacesti, dar in acelasi timp pompierii si salvatorii lucreaza in toata tara campania va dura pana in luna martie.”

Potrivit Serviciului Situatii Exceptionale de la inceputul anului s-au inregistrat 75 incendii, iar 8 oameni au murit.