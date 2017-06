8 ponturi ca sa nu mori de cald pe timp de vara atunci cand intri in masina. Ce trebuie sa stie soferii

Geamurile deschise din telecomanda

Multe masini au o trasatura a inchiderii centralizate destul de utila. Dar putini stiu la ce foloseste. E vorba de deschiderea si inchiderea geamurilor din telecomanda. In general, daca tinem apasat indelung pe butonul de deblocare a usilor, geamurile se vor deschide. Acest lucru este foarte util pe timp de vara, cand am lasat masina in soare. De la distanta, putem deschide din telecomanda geamurile, astfel ca aerul cald sa poata iesi pana cand ne urcam noi in habitaclu. Trebuie sa avem grija, totusi, sa nu fim nici prea departe, ca ne putem trezi ca fuge cineva cu scaunul copilului de pa bancheta spate... Avem nevoie doar de vreo 10-20 de secunde cu geamurile deschise ca atunci cand ne urcam sa fie placut, nu ca la sauna, scrie 4tuning.ro

Folie solara

De departe, cea mai buna masura anti-caldura in masina este folia solara. Adica folia de geamuri care se monteaza, de obicei, la atelierele de detailing auto. Folia blocheaza razele UV si reduce nivelul de caldura din masina. Poti sa testezi singur eficienta unei folii de calitate cand bate soarele pe partea ta in masina. Vezi daca te arde soarele cu geamul infoliat sau nu, dupa care, lasi geamul jos si vezi ce se intampla. O sa simti o diferenta uriasa si vei simti ca esti ars, la propriu. Asa se intampla si cu tapiteria si cu bordul masinii: daca nu le protejeaza nimic, soarele isi va face de cap si le va incalzi, uneori, chiar si la peste 60 de grade.

Parasolar

Multa lume nu are incredere in parasolarele de bord. Li se pare o prostie sau chiar o inutilitate. Ideal ar fi, daca legea ne-ar permite, sa avem folie solara si pe parbriz, ca sa blocheze in totalitate razele UV si sa diminueze caldura care intra in masina. Dar cum nu avem voie legal, cea mai la indemana metoda de blocare a soarelui este parasolarul. Cele mai bune sunt parasolarele reflectorizante, pentru ca reflecta caldura. Si mai bune sunt cele pe care le montam la exterior. Sigur ai vazut la unii soferi parasolare prinse pe exterior, blocate de portiere, si ai ras. Dar nu e de ras. Pentru ca daca montam parasolarul pe exterior, se va intinde mai bine si va acoperit parbrizul de sus pana jos. Singura problema este ca putem ramane fara el, daca vreun binevoitor trage mai tare de parasolar...

Geamurile deschise

Daca nu ai deschiderea geamurilor automata din telecomanda, asa cum spuneam mai sus, trebuie sa faci neaparat ceva ca sa elimini aerul cald. Majoritatea soferilor dau drumul la AC, avand impresia ca aerul rece vine in cateva clipe. Degeaba dam drumul la AC daca in masina sunt peste 50 de grade... Imediat cum ajungem la masina parcata in soare, deschidem usa si pornim motorul cu AC-ul pornit. Nu inainte insa sa deschidem toate cele 4 geamuri. Daca putem sa ne si punem in miscare imediat, cu atat mai bine, deoarece, de obicei, vara nu prea bate vantul sa circule aerul cald din interior, dar daca mergem, o sa producem curent si o sa simtim adierile mult asteptate care vor raci habitaclul.

AC pe treapta mica





Apropo de aerul conditionat. Soferii mai fac o greseala: dau drumul la AC pe treapta ventilatorului cea mai mare. O greseala care nu face decat sa intarzie racirea interiorului. Ideea este sa dam repede drumul la AC pentru ca sa intre in functiune compresorul ca sa circule freonul din instalatie, racind astfel aerul bagat in masina de aeroterma. Dar acest lucru dureaza cateva minute. Noi daca dam drumul pe treapta cea mai puternica, nu facem decat sa bagam aer cald in masina sau sa-l recirculam pe cel din interior. Mai bine tinem geamurile deschise si lasam aerul pe prima treapta pana cand simtim ca baga rece. Oricum, trebuie stiut ca aerul este mult mai rece pe prima treapta decat pe cea mai rapida. Nu de alta, dar cu cat viteza este mai mica, cu atat petrece mai mult timp prin elementii radiatorului de racire.

Trapa deschisa





Daca masina ta are trapa, e bine sa o deschizi imediat cum ajungi la masina. Aerul cald iese mereu prin partea de sus cel mai usor, asa ca daca ai o trapa, nu ezita sa o folosesti. Evident, impreuna cu deschiderea geamurilor. O masina cu trapa se va raci mult mai repede ca una care nu are asa ceva. Iar cei cu automobile cabrio sunt cu adevarat norocosi. Chiar daca masinile decapotabile nu vor circula mai deloc pe timp de vara, cand e canicula, cu plafonul retras, din cauza ca soarele il va bate pe sofer in cap fara mila, rabatarea plafonului ajuta la racire. Adica ajunge sa strangi plafonul din buton si sa-l pui la loc in cateva secunde, deoarece aerul cald in interior se va elimina instantaneu. Dupa care, clima este baza, daca nu vrem sa ajungem la munca transpirati...

Geamurile spate deschise





Tot insistam ca geamurile trebuie deschise, dar sunt situatii si situatii. Asa ca merita sa insistam asupra acestui aspect. De exemplu, daca nu putem deschide toate geamurile, ideal este sa le deschidem pe cele din spate, pentru ca odata ce ne miscam cu automobilul, aerul cald se va indrepta spre spate. Desi ideal este ca toate geamurile sa fie deschise, in cel mai rau caz putem deschide geamul de la sofer si geamul din spate, de pe partea opusa. Nu degeaba spuneam si de deschiderea trapei, deoarece cu cat sunt deschise mai multe usi din mai multe unghiuri, cu atat se face mai usor curent ca sa elimine aerul cald. Poti sa vezi singur asta, mai ales daca o sa deschisi doar geamurile de pe o singura parte: mare lucru nu o sa rezolvi.

