9 persoane au ajuns la spital cu mai multe traumatisme, dupa ce microbuzul in care se aflau a fost implicat intr-un accident cumplit in capitala - VIDEO

“Nustiu ce s-a intamplat ca eram toti gramada unul peste altul. Nu pot de picioare”.

“Am auzit un trosnet, apoi s-a lovit in stalpul acesta”.

Microbuzul cu 14 pasageri la bord s-a pornit din Chisinau si urma sa ajunga in localitatea Cruglic din Criuleni. Drumul insa a fost prea scurt. Microbuzul care se deplasa pe Vasile Alecsandri, a fost lovit din plin de un automobil de model Mazda.

In urma impactului microbuzul a fost proiectat intr-un pilon, iar Mazda s-a inversat si s-a izbit intr-un Nissan. 9 pasageri, dar si soferul microbuzului au avut nevoie de ingrijiri medicale.

La fata locului au venit 6 ambulante si mai multe echipaje de politie.Ulterior ranitii au fost transportati la Spitalul de Urgenta. 2 persoane s-au ales cu comotie cerebrala, iar 7 au suferit diverse traumatisme.

“Cel putin 10 raniti”.

Soferul microbuzului spune ca se deplasa regulamentar pe strada Alecsandi, iar vinovat de accident ar fi soferul Mazdei, care venea pe Alexandru Hasdeu si nu s-a asigurat. De acceasi parere este si soferul Nissanului.

“Nu avem viteza, o inchis calea asta cu masina rosie, m-a vazut si s-a izbit in jeep-ul asta”.

“Nu a cedat microbuzului, posibil din neatentie s-a uitat in dreapta si nu s-a uitat in stanga”.

Soferul Mazdei nu a vrut sa vorbeasca in fata camerei. Oamenii care locuiesc in preajma spun in aceasta intersectie au loc destul de multe accidente si ar fi binevenit un semafor. Politia urmeaza sa stabileasca circumstantele producerii aciidentului si cine se face vinovat.