99 de procente din toate lifturile din capitala au depasit termenul de exploatare de 25 de ani. Silvia Radu i-a certat pe cei de la lift service: "Asta nu este normal" - VIDEO

Silvia RADU, PRIMAR INTERIMAR: “ Aveti 700 de ascensoare, care in orice moment se pot strica si dvs imi spuneti ca timp de opt ani s-au facut doar 71 de ascensoare. Asta nu este normal.”

Ion STANCIU, SEF LIFT SERVICE: ”Despre buget, nu prezinta pericol...”

Primarita propune ca ascensoarele vechi sa nu mai fie reparate, ci sa fie cumparate altele noi de la un producator autohton.

Silvia RADU, PRIMAR INTERIMAR: “Am vorbit cu potentiali furnizori de serviciu ca exista posibilitate de a schimba ascensoarele din oras la jumatate de pret si sa le punem noi, daca le ansamblam in Chisinau.”

Ion STANCIU, SEF LIFTSERVICE: “La pret nu as spune ca ei dau mai ieftin decat sa zicem Belorusia.”

Seful de la LiftService, Ion Stanciu, sustine ca ascensoarele din blocurile din capitala sunt intr-o stare deplorabila, pentru ca nu exista mecanici suficienti si nici piesele nu pot fi gasite atat de usor.

Ion STANCIU, SEF LIFTSERVICE: “Sunt 60 de mecanici.”

Din 1174 de ascensoare din capitala, 99 la suta au termenul depasit de 25 de ani, iar 700 de lifturi au fost instalate inca in anii 1970 si de atunci asa si nu au mai fost schimbate. Oamenii, care locuiesc in blocurile unde sunt ascensoare vechi spun ca acestea se strica mai in fiecare zi.

“Rau, la primul etaj se foloseste intodeauna. Pe saptamana de trei, patru ori se opreste la primul etaj si nu functioneaza."

Pentru anul viitor cei de la LiftService spun ca au planificat sa renoveze sapte ascensoare, care nu au mai fost reparate de 30 de ani.