A adunat povestile de viata a 27 de persoane cu dizabilitati intr-o carte. Volumul cuprinde istorii fericite, dar si triste din viata protagonistilor - VIDEO

Acest tanar este una dintre persoanele care si-au relatat povestile de viata in cartea Cristinei Costov. Spune ca se bucura ca a putut sa-si impartaseasca istoria cu ea, dar si cu cei care o vor citi.



"27 de persoane s-au impartasit viata, ca o intreaga societate sa cunoasca prin ce momente au trecut si cum au ajuns la rezultatele pe care le au astazi."



Ne-a spus ca in timp ce povestea cum i-a fost soarta, a facut si o recapitulare a tot ce i s-a intamplat pana in prezent si s-a convins ca viata nu a trecut in zadar.



"Cea mai importanta lectie este atunci cand li se va parea ca viata numai are sens. Sa ia aceasta carte sa citeasca o istorie."



Iar pentru Alexandru Cebotari experienta de a fi protagonistul unei carti a fost cu adevarat speciala. Potrivit lui, in ea se regasesc atat bucuriile cat si dezamagirile sale.



"Pentru mine a fost ceva special simt ca lucrurile o sa fie schimbate cu timpul. Fiecare istorie este o experienta din viata, fiecare va invata o lectie din aceasta carte."



Tanarul sustine el nu trebuie exclus din societate pentru simplul fapt ca are o dizabilitate.

"Foarte multe istorii care eu doream sa fie, dar am ales doar cateva. Si cu ce probleme se confrunta o persoana cu dizabilitati in societatea noastra."



Sala in care a fost lansata cartea a fost astazi arhiplina. Au venit protagonisti acesteia, dar si simpli cititori.

"Sunt istorii de succes a oamenilor, este o motivarea pentru ca fiecare vine cu istoria sa. Cum este ca om cum a trecut peste greutati si cum poate sa motiveze alte persoane."



"Eu sunt o persoana deschisa, nu sunt complexat nu am vazut nimic greu."



Oaspetii au avut parte si de o prezentare de moda, iar modele au fost mai multi copii cu dizabilitati.

Autoarea cartii "Sunt Om", Critina Costov spune ca mesajul cartii este ca acesti oameni nu trebuie discriminati in niciun fel.

"Cel mai important este sa ne simtim oameni si sa nu discriminam. Sa fim toleranti buni, aceasta carte este un mic ghid. Este motivationala dar in acelasi timp o invatatura pentru foarte multi din noi, care ne plangem pe viata."



Cartea “Sunt Om”, a fost tiparita in 500 de exemplare, iar banii castigati din vanzari vor fi donati copiilor cu nevoi speciale.