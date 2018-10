A stropit cu benzina in soba, apoi a aprins un chibrit pentru a face focul. O adolescenta de 15 ani, transportata la spital cu arsuri pe fata si maini

Potrivit IGSU, totul s-a intamplat ieri seara. Adolescenta se afla acasa doar cu sora sa mai mica. Fetele au hotarat sa aprinda focul in soba. Acestea au stropit cu benzina, apoi au aprins un chibritul. Cand l-a aruncat in soba, focul s-a facut atat de puternic, incat i-a ars fata si mainile.

In urma incidentului, fata a fost transportata de urgenta la spitalul raional cu arsuri de gradul I si II. In urma celor intamplat, incendiu in locuinta nu a avut loc.

Toate circumstantele acestui caz urmeaza a fi stabilite.