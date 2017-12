Motivul pentru care un moldovean a fost oprit la frontiera. Vamesii i-au spus sa-si duca masina la Coridorul Rosu, iar acolo au ramas socati ce au descoperit in automobil - FOTO

Potrivit politiei de frontiera, moldoveanul a ajuns cu masina in vama Tudora si intentiona sa intre in tara. Dupa un control de rutina, avand un comportament straniu, vamesii i-au spus barbatului sa mearga cu automobilul la Coridorul Rosu pentru verificari suplimentare. Acolo, politistii de frontiera au descoperit ca acesta avea ascunsa printre bagaje o arma pneumatica de model KRAL AI-445 S si ar fi vrut sa ajunga cu aceasta in Moldova fara sa o declarare.

Vamesii i-au luat arma, iar pe numele barbatului a fost intocmit un proces verbal.

Coridorul Rosu este destinat persoanelor care transporta marfuri care presupun achitarea taxelor vamale aferente.