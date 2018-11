A atasat un microfon de haina copilului si l-a dus la gradinita. Ce spune femeia, care a publicat pe internet inregistrarile audio de la gradinita nr. 185, despre dadaca de acolo: "Eu nu am observat copiii sa faca activitati, un joc" - VIDEO

O femeie din capitala crede ca fetita ei ar fi batuta si insultata la gradinita. Ca sa inteleaga ce se petrece, aceasta a atasat un microfon de haina copilului. Ce a descoperit a consternat-o – in grupa se aud strigate si chiar sunete care par a fi lovituri. Ajutoarea de educator vizata, spune ca nu agreseaza copiii, ci ca asa suna vocea ei.



Totul ar fi inceput in luna septembrie, cand femeia si-a dus fiica de trei ani pentru prima data la gradinita numarul 185 din capitala. Spune ca daca initial copilul era entuziasmat, la o saptamana, nu mai voia sa mearga la gradinita.



"Mamica, tie iti place la gradinita, doamna educatoare ce iti face? -Ma bate.”

Mihaela MAIDAN, MAMA: "Plangea, mami nu vreau la gradinita. De ce nu vrei la gradinita? Ma tem de doamna educatoare. Intr-o zi o duc la gradinita plangand, pe scari observa dadaca care ducea mancare, copilul in momentul asta ma strange foarte tare si acopera capul in mine, adica frica fata de cine se afla in spatele meu."

Avand tot mai multe indicii ca in grupa copiii ar fi agresati verbal si chiar s-ar aplica violenta fizica, femeia a cumparat un dispozitiv de inregistrare pe care l-a atasat de haina copilului.

Mihaela MAIDAN, MAMA: ”Lovituri, agresivitate, stigate, urlete. Copilul nu are nevoie sa faca nimic. Eu nu am observat ca copiii sa faca activitati, un joc. Copilul trebuie sa stea pe scaun si sa inchida gura.”

Treptat si comportamentul copilului s-ar fi schimbat.



Mihaela MAIDAN, MAMA: ”Cand vorbesc cu ea, frica, pune mana in gurita. Tremuria, intr-o zi imi spune: Fa nebun-o? La noi in casa nu se vorbeste asa.”



Femeia sustine ca in inregistrare, angajatele discutau ca si alti parinti s-ar fi plans de atitudinea lor.



Mihaela MAIDAN, MAMA: ”Doamna dadaca confirma in inregistrare ca si aceea are pretentii, si aceea. Ca si asta spune ca ii batem copilul. Dadaca spune educatorilor ca parintii aduc copiii la gradinita pentru ca nu au nevoie de ei, ii aduc ca sa scape mai repede ei. Noi ce ne ducem o geanta, un caine, ne ducem copilul nostru.”



Mihaela Maidan a discutat cu una dintre educatoare si i-a propus sa organizeze o sedinta.

Mihaela MAIDAN, MAMA: ”Am propus sa facem o adunare in care sa discutam nu despre schimbatul geamurilor, dar cu ce se ocupa copiii. Persoana data s-a revoltat ca vrea sa vina sa ne faca adunare. O sa o inchid cat ai zice peste. Daca incerci sa le spui ceva, prima fraza este sa vii sa lucrezi in locul meu.”



Ajutoarea de educator, angajata de peste opt ani in gradinita, respinge acuzatiile si sustine ca in inregistarea audio s-ar auzi nu doar vocea sa.

Liuba MALCIUC, AJUTOARE DE EDUCATOR: ”Sunteti dvs pe inregistare? -Poate si eu, dar poate si a mai pus, acum cate se fac. Nu pot sa dau 100% ca sunt eu aici. -Asa pe un ton ridicat se vorbeste cu copiii? -Asa imi este vocea, nu am ridicat asa de tare. -Asa e vocea ridicata, pe fundal se aud lovituri? L-am asezat pe scaunel? Nu lovim copiii.”

Educatoarele, dar si directoarea gradinitei vin cu aceeasi explicatie – vocea angajatei este puternica, dar asta nu inseamna ca ea striga la copii.

Raisa VOEVUTCHI, EDUCATOARE: “Aceasta nu este agresiv. La doamna ajutor de educator asa e vocea si vocea e puternica, de aceea va pare ca e agresat, dar nu e agresat.”



”Nu am observat asa ceva, nu am auzit sa se intample. E primul caz. -Se vorbeste violent, se spune sa inchizi gura? -Ramane numai sa regret si sa imi cer scuze in fata parintilor, o sa o eliberez din functie.”



Directia Educatie s-a autosesizat si a pornit o ancheta interna in acest caz.