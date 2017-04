A batut toate recordurile la incasari. Cati bani a facut "Fast and Furious 8" in primul weekend de difuzare

Lansata la sfarsitul saptamanii trecute, cea de-a parte opta a seriei Fast and Furious este un adevarat succes comercial. The Fate of the Furious a incheiat primul weekend de difuzare cu incasari de 532 milioane de dolari, potrivit presei de peste Ocean, scrie 4tuning.ro.

Productia - care aduna laolalta actori precum Vin Diesel, Jason Statham, Dwayne Johnson si, mai nou, Charlize Theron, devine astfel filmul cu cel mai bun debut la nivel mondial. Anterior, aceasta pozitie era ocupata de Star Wars cu The Force Awakens.

Unul dintre principalii factori caruia i se datoreaza succesul inregistrat de cea de-a opta a seriei Fast and Furious are legatura cu piata din China. The Fate of the Furious a reusit sa scoata din buzunarul poporului chinez nu mai putin de 192.1 milioane de dolari.

In Statele Unite, respectiva productie a avut incasari de aproximativ 100 milioane de dolari. Care, mai mult sau mai putin surprinzator, se claseaza sub cele ale filmului Furious 7, 'recompensat' de publicul american cu suma de 147.2 milioane de dolari.