A cazut intr-o fantana adanca de noua metri si a stat acolo mai bine de o ora. Un barbat in varsta de 63 de ani a fost salvat de catre pompieri. Cum a decurs operatiunea - VIDEO

Potrivit IGSU, incidentul s-a intamplat acum doua zile, in satul Gratiesti. In mai putin de 20 minute barbatul a fost scos din fantana, in stare constienta, dupa care a fost transportat la Institutul de Medicina Urgenta din Chisinau.

Tot in aceeasi zi, o femeie in varsta de 75 de ani a cazut intr-o fantana cu o adancime de 10 metri din satul Razeni, raionul Ialoveni. Femeia a fost salvata si trasportata de urgenta la spital pentru ingrijiri medicale.

Autoritatile urmeaza sa stabileasca circumstantele in care cele doua persoane au ajuns in fantani. Potrivit IGSU, de la inceputul anului 2018, 14 persoane au fost salvate din fantani.