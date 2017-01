A cazut televizorul peste el. Un copil de doar trei ani a fost transportat de urgenta la spital cu mai multe traume vizibile

Un echipaj de patrulare implicat in serviciu au oprit un automobil pentru a efectua verificarile de rigoare. La volanul masinii se afla un barbat in varsta de 28 de ani care a cerut ajutorul politiei anuntandu-i ca in masina se afla copilul sau de doar trei ani peste care a cazut un televizor si care trebuie transportat la Spitalul de Urgenta din capitala. Copilul avea traume vizibile. Inspectorii au activat sistemul sonor al echipajului si au insotit masina in care se afla copilul pana la spital, unde au transmis copilul in grija medicilor.