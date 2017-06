"A platit 600 de mii lei si nu a mai aflat ce o asteapta in viitor". Momentul in care mascatii descind in casa unor "clarvazatoare" de la Buiucani: "- Toti la pamant! - Ceva ati incurcat, baieti" - VIDEO

Potrivit politiei, in urma mai multor investigatii, autoritatile au constat ca o femeie de 39 de ani, impreuna cu fiica sa de 20 de ani, ambele din sectorul Buiucani al capitalei, ar fi inselat cel putin doua femei, cerandu-le sume impunatoare de bani pentru a le spune ce le asteapta in viitor. Cele doua suspecte amageau victimele ca sunt clarvazatoare si ca le pot spune ce evenimente le asteapta in viitor, iar in schimbul acestor informatii le cereau bani.

Astfel, potrivit politiei, cele doua ar fi cerut de la una dintre victime suma de 600 de mii de lei, iar de la o alta femeie 160 de mii de lei, inselandu-le ca le vor prezice viitorul.

In urma perchezitiilor in locuinta celor doua suspecte, politisti spun ca au depistat probe ce le-ar demonstra vinovatia ulterior in instanta de judecata. Femeile risca de la 8 pana la 15 ani de inchisoare.