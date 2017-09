A cerut azil politic in Islanda, pentru ca viata lui ar fi in pericol. Asta sustine activistul Ghenadie Brega, care se plange ca ar fi fost persecutat de catre fortele de ordine - VIDEO

Ghenadie Brega sustine ca recent a mers la politia din Islanda unde a depus o cerere prin care solicita sa-i fie oferit azil politic. Acesta spune ca in Moldova ar fi fost dat in cautare fiind cercetat pentru huliganism, dupa un conflict iscat intre el si vicepretorul sectorului Centru care a degenerat intr-o bataie.

Atunci, Vasile Uratu s-ar fi plans ca activistul l-a calcat pe glezna, iar ulterior l-a lovit cu piciorul la o mana, astfel ca s-a ales cu o luxatie la un deget. Potrivit lui Brega, in ciuda faptului ca si el a depus o plangere la politie, aceasta nu fost examinata nici pana in prezent.

Ghenadie BREGA, JURNALIST: “Abia in 5 septembrie am aflat ca sunt dat in cautare, fara sa ma fi citat, fara sa ma fi anuntat ca vor sa-mi dea vreun act. Am cerut ordonanta acum o luna ca sa o pot contesta, iar pana astazi nu am primit documentul. Deci eu pana astazi nu pot sa ma apar.”

Pe langa asta, activistul spune ca in cariera sa de jurnalist ar fi fost supus presiunilor din partea autoritatilor, fiindu-i ingradit accesul in mai multe institutii de stat, dar si la sedinte de judecata sau la conferintele de presa ale demnitarilor de stat.

Ghenadie BREGA, JURNALIST: “Constat ca de fapt ceea ce facem noi este in permanenta interpretat ca fiind ceva ilegal. Autoritatile folosesc procuratura si politia pentru a intimida cetatenii activi.”

Solicitati de Pro Tv, reprezentantii Inspectoratului General de politie nu ne-au confirmat daca Brega intr-adevar este dat in cautare, urmand sa revina ulterior cu o reactie.