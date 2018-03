A chemat medicii in ajutor, iar medicii au chemat salvatorii, intrucat ambulanta a ramas blocata in nameti, in Cahul. Cum s-a circulat pe drumurile din tara - VIDEO

Aceasta femeie din satul Cotihana a suferit o fractura la picior si a fost urcata azi dimineata in ambulanta ca sa fie dusa la spital. La o bucata de drum, insa, masina s-a impotmolit - salvarea a avut nevoie de salvatori. Pompierii au preluat pacienta si au dus-o la spital, iar dupa asta a fost tractata si ambulanta.

Liliana PUSCASU, OFITER DE PRESA, IGSU: “A fost directionata o atutospeciala si au preluat pacienta si echipa de medici. Femeia a fost trasportata la punctul medical.”

De interventia salavatorilor a fost nevoie si in raioanele Ungheni, Causeni, Orhei, dar si in Autonomia Gagauza. Astfel ca in ultimele 24 de ore 9 autovehicule au fost scoase din zapada de pompieri. Gerul tare I-a mai scarbit pe mai multi elevi care nu au putut ajunge la scoala.

Cinci autobuze scolare din 2 raioane s-au defectat. In total, 112 elevi au stat acasa. Posturile vamale de la Cosauti si Soroca raman in continuare inchise din cauza ghetii care nu permite deplasarea pe raul Nistru.

Potrivit Administratiei de Stat a Drumurilor in ultimele 24 de ore, pe soselele din tara au lucrat in jur de 500 drumari cu aproape 300 de autospeciale. Acestia au imprastiat in jur de 600 de tone de material antiderapant.