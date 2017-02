A cincea zi de proteste in Piata Victoriei din Bucuresti. Peste 7.000 de parinti si copii, la Guvernul roman: "Eu la scoala, voi la puscarie" - VIDEO

LIVE TEXT CU DESFASURAREA EVENIMENTELOR:

UPDATE 13:10 La aceasta ora, aproximativ 7.000 de persoane protesteaza in Bucuresti.

UPDATE 13:00 In Piata Victoriei vine din ce in ce mai multa lume. La aceasta ora si adultii isi incepu protestul lor. La ora 16.00 ar urma sa porneasca in mars spre Parlament, pentru a face un lant uman in jurul cladirii.

UPDATE 12:40 Piata a devenit mult mai aglomerata... Sunt deja peste 5.000 de parintii si copii.

UPDATE 12:30 La aceasta ora, in Piata Victoriei sunt peste 2.000 de parinti si copii.

UPDATE 12:10 Traficul rutier in zona Piata Victoriei a fost inchis.

UPDATE 12:00 La aceasta ora, aproximativ 1.000 de parinti si copii cu steaguri, vuvuzele, pancarte si jucarii au venit sambata, in Piata Victoriei, pentru a protesta fata de ordonanta de urgenta prin care sunt modificare codurile penale. Copiii deseneaza pe pancarte si scriu, cu ajutorul parintilor, mesaje, precum: "Hotii trebuie sa plateasca", "Vrem sa invatam ce e corect. Invatati-ne voi" si "Vreau sa traiesc in Romania".

UPDATE 11:45 Platoul din fata Palatului Victoria este aproape plin de parinti si copii veniti sa demonstreze, sambata, impotriva modificarii Codurilor penale prin ordonanta de urgenta. Atat parintii, cat si copiii poarta pancarte pe care se pot citi mesaje precum "Plusurile stau in casa, dar azi chiar si lor le pasa. Retrageti ordonanta!", "Vrem abrogare, nu alta intrebare", "Vrem un viitor mai bun", "Rezist. Alta intrebare", "Rezistam pentru copiii nostri", "Eu la scoala, voi la puscarie". De mentionat ca, la pranz, grupuri de parinti impreuna cu copiii lor se indreapta spre Piata Victoriei. La manifestare sunt prezenti jandarmi care asigura zona in care se demonstreaza pasnic. Fortele de ordine au extins spatiul dedicat manifestarii prin mutarea gardurilor de protectie.

UPDATE 11:00 Cateva sute de parinti cu copii sunt prezenti sambata dimineata in fata Guvernului pentru a demonstra impotriva deciziei Executivului privind modificarea Codurilor penale.

Atat parintii, cat si copii poarta steaguri si stegulete tricolore si pancarte pe care se pot citi lozinci precum "Lasati-ma, va rog, sa traiesc in tara mea", "Sunt mic, dar rezist", "Catelus cu parul cret fura rata din cotet", "Romania este tara mea! Dragnea, nu o fura".

Potrivit liderului organizatiei "Da' De Ce", Raluca Bem Neamu, evenimentul din Piata Victoriei a fost lansat pe Facebook de catre Grupul Coruptia Ucide, iar organizatia mentionata a profitat de aceasta ocazie pentru a aduce materiale pe care sa le ofere copiilor, prin care sa le explice celor mici ce se intampla in aceste zile si de ce ies atat de multi oameni in strada.

"Le explicam ca suntem intr-un moment de cumpana si cei care se afla la putere vor sa initieze niste legi si ordonante de urgenta care sunt in dezavantajul populatiei, prin care cei care sunt corupti fie ies de la inchisoare, fie pe viitor nu vor mai fi in aceasta postura", a declarat liderul organizatiei "Da' De Ce".

