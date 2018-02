A pus patru tinere sa se prostitueze intr-un apartament inchiriat in Chisinau, iar ea aduna clientii si banii. O tanara de 27 de ani din capitala, retinuta. Ce au gasit politistii sub salteaua patului ei - VIDEO

Potrivit autoritatilor, tanara de 27 de ani din capitala a fost retinuta dupa ce politistii au stabilit ca ea a racolat patru tinere cu varstele cuprinse intre 19 si 24 de ani si le-a pus sa presteze servicii sexuale intr-un apartament inchiriat, din sectorul Rascani al capitalei.

Femeia plasa anunturi pe internet pentru a aduna clienti, iar ulterior ii trimetea in apartamentul inchiriat, in care se aflau tinerele racolate.

In urma mai multor investigatii, suspecta a fost retinuta in momentul in care primea bani de la un client.

Autoritatile au efectuat perchezitii in apartamentul inchiriat in care se aflau cele patru tinere, dar si la domiciliul suspectei.

La ea acasa, politistii au gasit peste 120 de mii de lei, euro, dolari, bijuterii, toate fiind ascunse sub salteaua patului. Politistii sustin ca banii au fost obtinuti in urma serviciilor sexuale prestate de catre cele patru tinere.

Femeia a fost retinuta pentru 72 de ore si este cercetata penal pentru proxenetism. Risca pana la 7 ani de puscarie.