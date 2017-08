A crescut numarul persoanelor care au ajuns la spital cu intoxicatie, dupa ce au petrecut la o nunta intr-un restaurant din Gratiesi: printre persoanele internate sunt si 8 copii

Olga VOLCOVSCHII, ŞEF ADJUNCT DIR. CONTROL ŞI SUPRAVEGHERE, SANEPID: ”La Chisinau 19, la Straseni 10 la centrul de sanatate publica din Nisporeni si Soroca inca cate un caz. Din aceste persoane sunt 8 copii.”

Vineri in jur de 150 de persoane au petrecut la o nunta intr-un local din Gratiesti. A doua zi mai multi nuntasi printre care si mireasa au inceput sa se simta rau si au ajuns la spital cu toxiinfectie alimentara. Responsabilii de la SANEPID au declansat o ancheta. Rezulatele analizelor de laborator vor fi gata in cel putin in cinci zile.