Tone de vin proaspat au fost aduse la Moldexpo, unde, timp de trei zile, se va desfasura festivalul Tulburel. “Foarte bun vinul. Am trecut pe la toate standurile" - VIDEO

Nerabdatori sa guste cate un pahar de tulburel unii vizitatori au venit de dimineata la standurile pline cu vin.

“Foarte gustos, dulce acrisor.”

“Tare gustos.”

“Iubesc doar vinul din prima recolta. E mai mult un suc, de aceea si imi place.”

“E dulce, asa ne place.”

Dulce-acrisor tulburelul li s-a dat pe gust tuturor.

“Foarte bun vinul. Am trecut pe la toate standurile. Am gustat asta deja. Am baut vin rosu si mi-am cumparat.”

Asa ca unii au decis sa nu merga acasa cu mainile goale. Altii spun ca nu se dau in vant dupa vinul proaspat abia fermentat, ci prefera vinurile maturate. Pritnre ei este si Gheorghe Samoilov din Ekaterinburg. Spune ca de cativa ani in fiecare toamna impreuna cu sotia vine la festivalul Tulburel.

Gheorghe SAMOILOV: “Am hotarat sa iau vin sec si acesta e bun. Vinul ridica dispozitia.“

Barbatul apreciaza vinurile moldovesti, asa ca neaparat va lua in Rusia cateva sticle.

Gheorghe SAMOILOV: “Cat ne permit, patru sticle.”

Fiind zi de munca, au fost cam putini dintre cei care s-au perindat pe la tarabele vinificatorilor.

“Cagor, vinuri seci, rose sec si demidulce”.

Unii spun ca tulburel-ul este cam scump anul acesta.

“E scump 15 lei jumatate de litru. Cu o pensi de 1000 de lei nici nu face sa probezi vinul. Nu au lipsit nici bucatele la gratar."

“Cartofi prajiti, legume coapte - 15 lei suta de grame."

“E scump, o suta de grame de frigarui costa 35 de lei. De acesti bani iei o jumatate de kilogram de carne, unde s-a vazut asa ceva."

Printre vinificatori si-au facut loc si unii mesteri populari, care s-au laudat cu lucrari neobisnuite.

Victor PELIN, MESTER POPULAR, CRIULENI: “Un suport arata ca un teasc. Se ridica, puneti patru sticle si va duceti cu un cadou.”

Unii insa nu au ramas incantati de festival.

“E neorganizat. E zi de lucru. Trebuia sa fie mai multa lume. Eu am aflat din intamplare.”

“E putina lume, am asteptat altceva. Nu a fost nici deschidere.”

Festivalul Tulburel este la a cincea editie si se va incheia duminica. Weekend-ul viitor in Piata Marii Adunari Nationale va fi sarbatorita Ziua Vinului.