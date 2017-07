A dat un pumn de bani pentru o garsoniera, pe care asa si nu a mai vazut-o. Un barbat din capitala ar fi fost batut dupa ce a venit sa-si ceara apartamentul promis. Administratorul firmei de constructii: "A cazut de pe o banca"- VIDEO

"- Voi trei la o singură persoană. Aţi sărit la mine.- Cineva dintre voi are traume?- Roma, arată faţa ta, ei trei au sărit la un singur om."

Cu o comotie cerebrala si o vanataie la ochi ar fi ajuns la spital Roman Rusov, dupa ce sustine ca ar fi venit la reprezentantii companiei sa-si ceara apartamentul. Barbatul spune ca a fost atacat pe neasteptate.

Roman RUSOV: “Ei mă băteau pe mine cu mâinile, cu picioarele pe cap. Văd foarte rău acum.”

Barbatul spune ca scena a avut loc sub privirile sotiei sale si a micutei lor.

Alina RUSOV: “Sotul a fost batut, a fost culcat la pamant. Eu eram cu fetita de un an in brate si nu am putut face nimic. Pana ca nu l-au lasat la pamant nu s-au lasat.”



Reprezentantii companiei au o alta versiune. Directorul spune ca barbatul ar fi inscenat totul, iar leziunile corporale le are dupa ce ar fi cazut de pe banca din parc.

Ion CERNIOGLO, DIRECTORUL COMPANIEI DE CONSTRUCȚIE: “Nu pot sa va dau explicatie ce s-a intamplat cu leziunea data. Eu ma socot la moment ca parte vatamata, eu am fost lovit si am fost batut si agresat.”

Barbatul spune ca toamna trecuta a achitat toata suma pentru garsoniera, insa ulterior firma I-ar fi spus ca locuinte este deja vanduta si le-a propus un alt apartament, cu 200 de euro mai scump pentru un metru patrat.

Urma sa-l primeasca cu jumatate de an in urma. Barbatul spune ca a batut alarma atunci cand a descoperit pe internet o hotarare a instantei de judecata, care demonstreaza ca lucrarile de constructie a blocului se efectueaza cu grave incalcari.

Roman RUSOV: “Nu este armătură în coloane. Să nu dea Domnul să fie cutremur, acolo se poate întâmpla o tragedie. Oamenii pot fi îngropaţi de vii.”

Barbatul mai spune ca dupa ce a fost batut, iar cazul a ajuns sa fie mediatizat in presa, a inceput sa primeasca mai multe mesaje de la alte persoane, care spun ca la fel au achitat bani , insa nu si-au mai vazut apartamentele.

Sotii Romanov spun ca vor depune o plangere la CNA.