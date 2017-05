A demonstrat ca in bucatarie este la fel de buna ca la stiri. Prezentatoara Stirilor Pro TV, Sorina Obreja a fost desemnata Mastershef Perfecte. Vezi ce bunatate a gatit - VIDEO

Cea mai tare petrecere culinara s-a dat aseara la un prestigios restaurant din capitala. Concursul Master Chef Perfecte a purtat in acest an specific italian. Asa ca s-a preparat pizza, risotto si deserturi ca-n peninsula. Invitatii au purtat tinute all denim, iar tanara designera, Simona Bacaliuc si-a lansat prima colectie.

Adrian Ursu, Sorina Obreja si Teodor Radulescu, au oferit aseara un spectacol pe cinste, in bucatarie. Au avut de gatit pizza la cuptor, dupa o reteta italiana. Cei peste o suta de invitati la petrecerea perfectelor nu si-au putut lua ochii de la competitia culinara, unde viteza, indemanarea si creativitatea au fost ingredientele principale.

Dupa ce au fost scoase din cuptor, cele 3 pizza au ajuns pe mana bucatarului-sef Alberto Gorrieri, venit din Italia special pentru aceasta petrecere si care ulterior a oferit un master class culinar, pregatind un tiramisu.

Un ingredient important din bucatarie a fost muzica buna. Cat timp, concurentii au gatit, oaspetii s-au delectat cu o prezentare de moda. Competia culinara a fost organizata de site-ul perfecte.md.