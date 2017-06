A deschis un frigider de pe o strada din capitala, si-a umplut geanta cu sticle de bere, iar cand a vazut politistii a luat-o la fuga: "Si normal ca imi pare rau pentru ce am facut, dar va rog sa ma intelegeti" - VIDEO

Potrivit politiei, individul de 21 de ani a fost surprins in timp a deschis un frigider instalat langa o ghereta de pe o strada din capitala, a luat mai multe sticle cu bere, le-a bagat in geanta, iar in momentul in care a vazut politistii a luat-o la fuga.

Individul a fost prins la scurt timp. iar in geanta acestuia au fost gasite mai multe sticle cu alcool

Audiat de politisti, tanarul spune ca ii pare rau pentru ce a facut. Acesta risca amenda sau pana la 2 ani de inchisoare.