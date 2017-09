A emis mandatul de arestare pe numele lui Braguta si a plecat in concediu. Unele decizii ale judecatorului care l-a incarcerat, contestate anterior la CEDO

Iurie Obada de la Judecatoria Chisinau, sediul Ciocana, este magistratul care l-a bagat la inchisoare pe Andrei Braguta, barbatul de 31 de ani, care s-a stins pe 26 august in Penitenciarul 16, sustin avocatii familiei Braguta.

Moldova Curata a incercat sa afle de la magistratul Iurie Obada care au fost actiunile tanarului Braguta, care sa justifice arestul pentru 30 de zile. O angajata din anticamera instantei ne-a declarat ca judecatorul este in concediu si va reveni la serviciu dupa 20 septembrie. Procuratura Generala a anuntat insa ca magistratul care a judecat acest dosar va fi anchetat.

Ieri, avocatul Promo-LEX Vadim Vieru, a declarat ca judecatorul de caz ar fi trebuit sa-i aplice o alta masura, de exemplu, arest la domiciliu sau control judiciar, astfel ca Braguta sa nu ajunga in izolator si sa nu fie maltrat.

"Judecatorul urma sa vada daca persoana are probleme, nu stim daca Braguta a fost prezent in sala de judecata ca sa vada acest demers. Judecatorul implicat a mai fost condamnat la CEDO pentru incalcarea drepturilor omului. Urmeaza sa vedem daca a fost sanctionat in vreun fel", a declarat avocatul.

Potrivit informatiilor plasate pe pagina ”Juristii pentru drepturile omului” o hotarare a completului de judecata in componenta caruia a participat judecatorul Iurie Obada, in 2011, a fost obiect de examinare la CEEDO. Atunci magistratul a fost contestat pentru violarea art. 3 CEDO - omisiunea de a acorda asistenta medicala reclamantului; investigarea neadecvata a plangerii de maltratare; violarea art. 5 CEDO - retinerea penala a reclamantului peste termenul prevazut de lege.

Cazul a avut loc acum cateva saptamani. Tanarul de 31 ani a ajuns la puscarie, dupa ce s-a luat la harta cu inspectorii de patrulare, care l-au amendat pentru depasirea limitei de viteza. Rudele barbatului acuza oamenii legii ca l-ar fi batut in timp ce se afla in arest preventiv acolo si astfel ar fi survenit decesul.

Totusi, initial administratia puscariei spunea ca tanarul s-a stins de pneumonie. Medicii legisti spun ca barbatul s-a stins pe 25 august, insa resposabilii de la DIP sustin ca acesta a murit pe 26 august. Expertiza medico legala urmeaza sa demonstreze cauza exacta a decesului. Familia barbatului spune ca se va adresa si la CEDO.

