A facut glume pe seama mascatilor de la Pantera, iar acum va fi judecat pentru asta. Astfel explica avocatii lui Platon acuzatiile precum ca ar fi incercat sa mituiasca gardienii - VIDEO

Acum doua zile procuratura anticoruptie a anuntat ca Platon mai are un dosar trimis deja in instanta. Omul de afaceri ar fi incercat sa mituiasca mascatii de la Pantera pentru a obtine un telefon mobil si facilitati in cadrul intrevederilor cu avocatii sai. Solicitat de Pro TV, seful procuraturii anticoruptie Viorel Morari a refuzat sa ne ofere detalii. Avocatii spun ca oamenii legii ar avea niste inregistrari cu aceste descutii.

Pentru asta, Platon risca o pedeapsa de pana la 12 ani de inchisoare, spun procurorii. Astazi urma sa aiba loc o noua sedinta de judecata intr-un alt dosar in care Platon este judecat pentru delapidarea a sute de milioane de lei din cateva companii de asigurari, sedinta a fost amanata intrucat avocatii nu au venit. Recent, Platon a primit 18 ani de inchisoare, pentru ca ar fi scos peste 800 sute de milioane de lei de la Banca de Economii. El se declara nevinovat.