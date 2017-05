S-a lasat cu scantei. Marsul organizat de comunitatea LGBT s-a incheiat mai devreme dupa ce participantii s-au intalnit cu un grup de preoti si enoriasi. Filmul evenimentelor

Cu scantei, dar fara violente. Marsul comunitatii LGBT din Moldova a avut loc astazi. Intitulata sugestiv Fara Frica, manifestatia s-a incheiat totusi mai devreme. De frica altercatiilor, participantii au fost urcati in autobuze si au plecat. S-a intamplat in momentul in care acestia s-au intersectat cu cateva zeci de enoriasi, insotiti de un sobor de preoti.