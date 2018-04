A fost aglomeratie mare la intrare in capitala. Soferii se grabeau sa ajunga in oras, dupa ce au fost la tara si au sarbatorit Pastele Blajinilor alaturi de familie. Imagini filmate cu drona - VIDEO

La intrare in Chisinau, pe strada Orheiului s-a circulat astazi cu dificultate. Oamenii legii au publicat imagini filmate cu drona. In video se vede multimea de masini care merge bara la bara pentru a intra in oras.

Pentru fluidizarea traficul si prevenirea accidentelor rutiere, au fost mobilizati numerosi inspectori de patrulare. Acestia au incercat, cum au putut, sa faca fata situatiei.



De maine, toata lumea revina la munca, iar elevii la scoala.