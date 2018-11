Alerta la o gradinita din capitala, dupa ce sase termometre s-au spart, iar mercurul din ele s-a imprastiat prin incaperi - VIDEO

Incidentul a avut loc in jurul orei 14, la gradinita nr. 26 din sectorul Buiucani al capitalei. Totul s-ar fi intamplat in holul unei grupe. Din spusele unei educatoare, un parinte ar fi scapat cutia cu termometre.

”Din auzite parintii, mama a iesit si a plecat. Fiecare copil isi are termometrul lui. Mamica nu a fost atenta.”

Termometrele sunt patrate intr-o caserola din plastic, chiar pe dulapurile in care copiii isi tin lucrurile.

"Unde tineti termometrele in grupa? -In vestiar. Aici stau. -Asa presupune securitatea, daca cineva le da jos? -Copiii nu ajung aici.”

Chiar daca angajatii spun ca un parinte ar fi de vina, in acel moment copiii nu erau in grupa asa ca nu este clar cui avea de gand parintele sa-i masoare temperatura corpului. Educatoarea spune ca sora medicala a fost cea care a alertat salvatorii, insa nici ea, nici directoarea institutiei nu au fost de gasit.

La trei ore de la accident, copiii si parintii aveau deja acces in gradinita. Geamurile erau deschise pentru a aerisi incaperile, iar covorul din holul in care s-au spart termometrele era scos la balcon. Educatoarele din grupa in care s-a intamplat totul au refuzat sa discute cu presa si ne-a inchis usa in fata, iar copiii au ramas incuiati in interior pentru ceva timp.

Ulterior i-am surprins pe educatori cum dadeau indicatii pentru a scoate din incapere copiii care au mai ramas. Iesiti afara insa acestia au negat totul.

“Nu, nu, suntem din alta grupa. Acum s-au stins luminile? -Suntem din alta grupa.”

“Fara comentarii.”

Parintii care veneau sa-si ia picii habar nu aveau de cele intamplate.

"Nu stiu, mi-ar fi frica. Asa cazuri nu ar trebui sa se intample. E foarte strasnic.”

“-S-au spart niste termometre cu mercur. -N-am stiut.”

Potrivit salvatorilor, s-a intervenit pentru a aduna mercurul imprastiat in incapere cu un dispozitiv special. Cei de la Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, avertizeaza ca in asemenea situatii este necesara interventia specialistilor, iar pentru a evita intoxicarea, incaperea trebuie aerisita.