A fost descoperit un nou Laundromat, cel azer. Conexiunile cu Moldova - Mold-street.com

Acesti bani au fost folositi pentru a mitui politicienii europeni care faceau lobby in interesele Azerbaidjanului in UE si au blocat rezolutiile care condamna incalcarile drepturilor omului in fosta republica sovietica.

In timp ce incasau banii, politicienii europeni supravegheau, ca observatori, alegerile in care presedintele Ilham Aliyev castinga un nou mandat, declarandu-se corecte in pofida criticilor opozitiei si ale organismelor internationale, sau promovau tara de la Marea Caspica ca un "teritoriu al tolerantei", se arata in investigatia publicata de OCCRP, RISE Project si alte surse media.









