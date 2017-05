A fost desemnata Miss Moldova 2017. Cum arata tanara de 19 ani care a primit titlul de cea mai frumoasa fata din tara - VIDEO

Ana Badaneu are 19 ani si este studenta la ASEM. Ea a primit coroana de miss, din mainile castigatoarei de anul trecut, Daniela Marin. Frumoasa bruneta este originara din Chisinau si are un metru si 68 de centimetri. Pentru titlul de Miss Moldova s-au luptat 23 de tinere, care au defilat in rochii de seara dar si in costume de baie.

In afara de titlu, Ana Badaneu a primit un cec in valoare de 30 de mii de lei un abonament la sala de fitness. Concursul de frumusete s-a desfasurat la un hotel de lux din capitala, iar presa a avut acces in baza unei acreditari prealabile. Ana Badaneu ne va reprezenta tara la MISS WORD 2017 care va loc in decembrie in China.