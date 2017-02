A fost galagie in fata Parlamentului. Zeci de comercianti de la Piata Centrala au cerut sa nu fie obligati sa-si cumpere aparate de casa - VIDEO

"Vrem patentele inapoi. E foarte multa munca.Noi activam de doua ori in saptamana. Firme, SRL-uri nu ne trebuiesc. Noi suntem de acord sa achitam ce ni se cere. Si fondul social, si … vrem sa dispunem de mai multa vreme de lucru. "

"Vrem sa activam liber. Nu cu aparat de casa, nu cu bon de plata, nu cu ca la piata. Cine doreste bon de piata, poftim in market, la magazin."

"M-as simti mai liber, mai sigur, daca nu mi s-ar oferi bon de plata. Eu ma uit la marfa aceea, vreau o iau, vreau o intorc inapoi. Vreau mai scump, ma targuiesc, asa-i la piata. Doar piata-i pentru asta."

Comerciantii au iesit in strada, speriati de gandul ca vor trebui sa-si cumpere aparate de casa si astfel, sa imparta bonuri.

"Noi la piata nu putem lucra cu aparat de casa pentru ca noi cumparam un calculator si el nu tine mai mult de o saptamana, ca se umple ba cu slanina, ba cu sange. Nu suntem in magazin.Is de-acord la stat sa platesc toate impozitele, dar e imposibil de lucrat cu aparat de casa. "

"Aparatele de casa se pun de la cinci metri. ..Este imposibil, pe un metru patrat, aparate de casa. Nici intr-o piata a globului pamantesc nu exista aparate de casa. Sa ne puie taxa de stat. Noi suntem de acord sa achitam. "

"Am pus un ha de ceapa si l-am dat cu un leu. Am pierdut 50 de mii. Noi nu putem vinde marfa scump. Asa cum e piata, asa vindem. Aducem marfa, ne da cu piciorul, ne-alunga de sub gard. Faceti-ne un loc ca sa lucram asa liber, dar noi ne temem si ne tremura picioarele ca acusi o sa vina politia."

Cei de la fisc spun ca vanzatorii vor fi obligati sa aiba aparate de casa atunci cand vor fi lipsiti de patente.

Olga BACIU, PURTĂTOR DE CUVÂNT, FISC: “In baza de patenta, taxele sunt incluse in costul patentei. Cei care desfasoara activitatea individual, sunt obligati sa utilizeze masina de casa si control. Astfel, pentru persoanele care vor desfasura activitatea individuala, la expirarea primei perioade fiscale din raportare, suma impozitului pe venit va fi micsorata cu suma achitata pentru masina de casa si control.”

Deocamdata, comerciantii pot activa in baza de patenta. Ulterior insa ei ar urma sa fie obligati sa-si deschida intreprinderi individuale si respectiv sa aiba aparate de casa. Astfel, ei ar fi obligati sa achite o cota din venituri, nu mai putin de 3 mii de lei si nu mai mult de 6 mii. Un aparat de casa costa in jur de 2500 de lei.