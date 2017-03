A fost galagie mare la Bubuieci, unde localnicii au blocat accesul spre groapa de gunoi si nu au permis autospecialelor cu deseuri sa treaca - VIDEO

"Nu facem nimic aici decat sa ne aparam drepturile noastre, drepturile oamenilor."

Mirosul insuportabil din Bubuieci a scos oamenii la protest.

"Vrem sa deschidem geamurile, dar e imposibil de stat in casa, e imposibil de trait."

"Trebuie sa stam toti inchisi mai ceva ca la inchisoare."

"Amar in gat intelegeti dimineata, nu poti sa tragi aer, nu poti sa rasufli."00250 "Cand iesi din casa iti lacrimeaza ochii si te zgarie in gat de la mirosul ista insuportabil care este in sat."

Ca sa-si arate si mai mult indignarea, localnicii au blocat drumul si nu au permis autospecialelor incarcate cu gunoi sa treaca.

Leonid UMANET, VICEPRIMAR COMUNA BUBUIECI: "5 zile la rand non stop vom fi aici alaturi de oameni, cu ei."

"Toate is pline dintr-o margine pana in alta."

"- Sunteti blocati aici si orasul ramane blocat in gunoie? - Cam asa si asta inseamna ca ramane blocat si n-o sa-l deblocam o saptamana intreaga."

"Noi trebuie sa facem lulcru, ne sculam la 5 sau 4 si inca mai avem de facut o cursa, care doua."

Sa calmeze spiritele au venit reprezentantii regiei autosalubritate. Oamenii nu s-au linistit insa cu una cu doua.

Victor SERGHIENCO, VICEDIRECTOR TEHNIC REGIA AUTOSALUBRITATE: „Fiţi de acord, aceasta e o acţiune ilegală. Dar amplasarea gunoiului pe acest teritoriu e legală?- Da.”

Protestatarii au blocat drumul de dimineata, iar vecinii au avut grija sa le aduca ceai si covrigi.

“Avem parinti care sa ne schimbe, avem rude, sateni.”

“Sughit bun si lui Plahotniuc (inghite ceai).”

Dupa masa, oamenii au deblocat drumul, iar autospecialele au reusit sa treaca. Totusi, localnicii ameninta cu noi proteste si cer ca la discutii sa vina Dorin Chirtoaca.

Regia autosalubritate da asigurari ca problema va fi curand rezolvata, iar de la Bubuieci, deseurile vor fi duse la Tantareni, in urma implementarii unui proiect finantat de BERD, in valoare de 20 de milioane de euro.

Ar urma ca groapa de gunoi de acolo sa fie transformata intr-un centru modern de stocare a deseurilor, iar cea de la Bubuieci sa fie inchisa.

Alexandru BAJURA, VICEDIRECTOR REGIA AUTOSALUBRITATE: „Ramane cum o sa fie intelegerea cu Tantareniul. Daca n-o sa fie pe cale amiabila, o sa fie hotararea de guvern de a nationaliza pamantul dat unde este gunoistea, in schimb satului Tantareni sau in valoare financiara sau altfel.”

Anterior, localnicii din Tantareni si-au exprimat nemultumirea fata de aceasta decizie a municipalitatii. Autoritatile de la Chisinau au folosit groapa de gunoi de la Tantareni intre anii 1990 si 2010. Din ianuarie 2011 deseurile municipale au inceput sa fie transportate la Bubuieci.