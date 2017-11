A fost gasita mama a doi copii de 4 si 7 ani, lasati ieri fara supraveghere la o statie din capitala: "A plecat de acasa duminica impreuna cu micutii" - FOTO

Potrivit politiei, cei doi copii erau ieri in jurul orei 17:00 la o statie de troleibuze, lasati fara supravehghere. Micutii au fost dusi la Inspectorat, iar ulterior la Centrul de plasament de reabilitare petnru copiii de varsta frageda.

In urma investigatiilor, oamenii legii au gasit mama celor doi micuti, care are 27 de ani si este din raionul Soldanesti, iar acum locuieste temporar in capitala impreuna cu micutii si bunica lor.

Mama femeii a spus ca fiica ei a plecat inca duminica de acasa impreuna cu copiii.

Autoritatile urmeaza sa stabileasca daca micutii s-ar putea intoarce in familia biologica.