A fost gasita ucigasa femeii de 71 de ani de la Durlesti. Aceasta si-a recunoscut vina si a povestit politistilor cum si-a ucis vecina

Potrivit ofiterului de presa al Politiei Capitalei, Natalia Stati, femeia banuita a fost retinuta la data de 11 mai si imediat si-a recunoscut vina. Aceasta a povestit oamenilor legii ca si-a lovit vecina cu un ciocan in cap dupa ce aceasta ar fi numit-o cu cuvinte necenzurate, fiind in stare de ebrietate.

La moment, femeia este retinuta pentru 72 de ore. Ea risca de la 12 pana la 15 ani de inchisoare.

La data de 27 aprilie, o femeie in varsta de 71 de ani a fost gasita moarta in propria locuinta. Corpul neinsufletit al victimei a fost descoperit de fiicele femeii. Acestea le-au povestit oamenilor legii ca au gasit usa apartamentului deschisa, iar cand au intrat in baie mama lor zacea intr-o balta de sange.

