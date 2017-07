A fost imbulzeala la targul Universitatilor de peste Prut. Studii universitare de calitate si conditii in camin ca in hotel este ceea ce cauta viitorii studenti moldoveni in Romania - VIDEO

Studii universitare de calitate, mai multa practica decat teorie si conditii in camin ca in hotel este ceea ce cauta viitorii studenti moldoveni in Romania. A fost imbulzeala azi la targul Universitatilor de peste Prut. Multi tineri au venit cu parintii si au stat la sfat minute bune ca sa decida unde vor sa invete. In acest an, peste 2800 de locuri in universitati sunt oferite moldovenilor.