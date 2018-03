A fost nebunie mare astazi la o statie PECO. Soferii au dat buzna dupa ce s-a anuntat ca primii 300 vor avea combustibil gratis. In zona s-au format ambuteiaje: "Mai stai la o gluma" - VIDEO

Anuntul despre promotie a fost postat pe internet si a starnit imediat interesul soferilor. Unii sustin ca intamplator si-au parcat masina de aseara la benzinarie, iar astfel dimineata erau deja in rand dupa combustibil.

“Din intamplare am parcat masina aici, si am nimerit la promotie. - Ce o sa primiti? - Presupun ca 20 de litri de combustibil."



Altii insa, pentru a fi siguri ca nu vor intarzia, s-au trezit cu noaptea in cap. Asteptarea a fost lunga.

" Avem vreo doua ore, am inteles ca este un concurs sa vedem cum o sa mearga dama, speram daca reusim bine daca nu, nu"

"Am deja vreo ora doua de cand stau in rand, pentru compustibil gratuit. Am lasat masina, am mancat apoi am venit inapoi."

Acest sofer a venit la benzinarie de la ora noua dimineata. Totusi spune ca nu cei 20 de litri de combustibil gratis l-au adus aici, ci dorinta de a mai sta de vorba cu prietenii.

"De la orele 9 dimineata, cam 5 ore pana la ora 3 trebuie sa stam. E interesant mai glumesti, nu ca 20 de litri de combustibil mai stai la o gluma."

La ora 15, a inceput nebunia, cand soferii s-au imbulzit pentru a-si face plinul fara a scoate un leu din buzunar.

In scurt timp, ambuteiajul urias format de dimineata a disparut.