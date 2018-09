A fost nevoita sa urce trei etaje in carje ca sa ajunga in biroul unui functionar si a fost purtata pe drumuri pentru cinci lei.Chinul prin care a trecut o tanara cu dizabilitati ca sa-si poata deschide o afacere - VIDEO

Acum doua luni, Irina Revin a incercat să-şi deschidă ce-a de-a doua afacere in domeniul IT. Asa ca a mers la Agentia pentru Servicii Publice ca sa ia de acolo cateva acte. Acolo a descoperit cu stupoare ca biroul unde trebuia sa ajunga este tocmai la etajul trei, iar liftul nu fuctioneaza.

Irina REVEN, PRESEDINTELE ASOCIATIEI “ANTREPRENORILOR CU DEZABILITATI”: “M-am ciocnit de un comporatament grosolan si agresiv din partea paznicului, a spus ca nu-i atributia lui sa ma descurc cum doresc singura. ”

Pana la urma un angajat al institutiei i-a propus sa o ridice in brate. Irina, insa, nu a acceptat un asemenea gest care i s-a parut umilitor asa ca a decis sa urce singura, cum poate.

Irina REVIN, ANTREPRENOARE: “Poate va luam in brate si va ridicam. este oribil si ma aduce cu 25 de ani in urma cum era situatia in URSS. Am ridicat, mi-a luat mult timp mi-am pus in pericol viata.”

Mai mult decat atat, tanara a fost purtata pe drumuri pentru… nici mai mult, nici mai putin, decat cinci lei, datorie pe care ar fi avut-o la Serviciul Fiscal.

Irina REVIN, ANTREPRENOARE: “Am fost trimisa la FISC din sectorul Rascani in care m-am ridicat la etajul patru, pana la urma sa aflu ca aceste datorii nu trebuiau scrise la mine, a fost o situatie oribila.”

Dar nimic nu a oprit-o. Irina a infruntat toate scarile si toate piedicile care i-au aparut in cale si pana la urma si-a deschis a doua afacere. Pe prima, tot in domeniul IT, o are de 7 ani. Acum are 7 angajati din Moldova si 12 de peste hotare, dar si un succes cu care se poate mandri.

Irina REVIN, ANTREPRENOARE: “Elaboram aplicatii de uz intern, a doua este consulantanta in domeniul IT. Am inregistrat si o afacere in America desi nu am fost acolo a fost mult mai usor.”

Din cele aproape 200 de mii de persoane cu dizabilitati in Moldova, cei care au reusit la fel ca Irina pot fi numarati pe degete. Infrastructura Chisinaului este greoaie pentru ei, iar birourile functionarilor aproape inaccesibile. Si Olga Afanas a trebuit sa treaca prin multe ca sa-si deschida afacerea in domeniul traducerilor.

Olga AFANAS, ANTREPRENOARE: “Esti nevoitisa urci treptele unei cladiri, in momentul cand transportul este putin adoptat, sunt o multime de acte care trebuie sa le aduni, e o adevarata provocare."

Un studiu efectuat de Institul National de Cercetari Economice arata ca persoanele cu dezabilitati sunt un potential nevalorificat pentru economia tarii. Politici de sustinere a statului pentru acestea aproape ca nu exista, spun specialistii.

Valentina VEVERITA, DOCTOR IN ECONOMIE: “Ei spun ca au nevoie de o instruire aparte, au spus si de un suport financiar, programe pentru ei.”

Alexandru STRATAN, DIRECTOR INSTITUTUL NATIONAL DE CERCERTARI ECONOMICE: “Ei ar da o valoare adaugata si ei trebuie utilizati, ei vor putea efectua pe cont propriu cand vor simti anumite stimulente.”

Multi asa si nu pot trece peste atitudinea descriminatorie a societatii si nu reusesc sa se angajeze. Masa rotunda sub genericul “antreprenorul cu dezabilitati un potential nevalorificat s-a desfasurat in ajunul zile democratiei care este marcata anul la 15 septembrie.

Materialul a fost realizat cu sprijinul Agentiei Elvetiene pentru Dezvoltare.