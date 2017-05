A fost o zi cu perchezitii. Procurorii si politia au dat buzna la mai multe companii de taxi, iar ofiterii CNA au descins intr-un dosar de coruptie in care sunt vizati brokeri vamali - VIDEO

Peste 40 de perchezitii au avut loc astazi in capitala. Cei de la IGP, impreuna cu procurorii au efectuat peste 30 de perchezitii la mai multe companii de taxi, iar 3 persoane au fost retinute. Tot astazi Centrul Anticoruptie a descins in 12 locatii, in cadrul unui dosar de coruptie in care sunt implicati brokeri vamali si angajati ai unui post vamal intern din Chisinau.