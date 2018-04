A fost obligat de instanta sa intoarca trei mii de euro, pentru ca a vandut un Volkswagen dat in cautare. Cazul unui barbat din Glodeni care a cumparat, apoi a vandut masina fara sa stie ca a fost furat din alta tara - VIDEO

Iurie Sarbu, spune ca in 2013 a cumparat un automobil marca Wolkswagen Passat anul productiei 1997, inmatriculat in Republica Moldova. Dupa trei ani a decis sa-l vanda. Cumparatorul a avut parte de o surpriza nu tocmai placuta cand a decis sa iasa cu masina din tara. La vama ucraineana automobilul a fost arestat pe motiv ca este dat in cautare in Rusia. Asa ca suparat, cumparatorul i-a cerut vanzatorului banii inapoi.

Iurie SARBU, VICTIMA: "Cum asa eu cetatean al Republicii Moldova, respectand toate legile, mergand la organele de stat, am nimerit in situatia aceasta, care e vina mea, cu ce sunt vinovat eu, vreau sa aflu."

Acum cei doi se judeca. Iurie Sarbu spune ca nu are nici o vina si ca responsabili ar fi cei care au inregistrat aceasta masina.Obosit sa mearga prin instante barbatul a mers la Agentia Servicii Publice si a cerut sa fie verificate toate actele. Intr-un final ar fi primit un certificat in care este indicat ca automobilul nu este dat in cautare internationala.

Iurie SARBU, VICTIMA: "Nimeni nu vrea sa se implice in situatia aceasta, nimeni nu merge in Ucraina sa intrebe macar cine si ce, care este problema. Am primit raspuns ca masina este curata..."

Am mers impreuna cu Iurie Sarbu, inca odata la Agentia Servicii Publice. De aceasta data, dupa ce au verificat din nou baza de date, responsabilii de acolo ne-au spus ca masina a fost data in cautare internationala inca in 2006 de catre rusi.

Igor USTUROI, SEF DIRECTIA IDENTIFICARE SI INMATRICULARE A MIJLOACELOR DE TRANSPORT: "Va comunicam ca in urma verificarilor sa depistat ca masina a fost data in cautare in 2006..."

Responsabilii de la Interpol Moldova, au verificat si ei baza de date pe care o detin si au stabilit ca masina a fost data in cautare internationala in 2004 in Cehia.

Dupa ce a fost ridicata interdictia automobilul a fost adus in Moldova din Germania. Totodata cei de la Interpol ne-au prezentat o expertiza facuta in anul 2006 chiar de Agentia Servicii Publice unde se arata ca numarul caroseriei a fost falsificat, iar din cifra trei s-a facut cifra opt. Astfel numarul obtinut coincide cu automobilul dat in cautare in Federatia Rusa.

Cum a fost posibil ca aceasta masina sa fie vanduta si cumparata de mai multe ori si inregistrata de fiecare data, nu am reusit sa aflam. Acum printr-o decizie a Curtii Supreme de Justitie Iurie Sarbu este obligat sa intoarca banii cumparatorului. Barbatul spune ca nu are de gand sa dea banii, mai ales ca nu va primi inapoi masina astfel, va merge pana in panzele albe ca sa-si demonstreze nevinovatia.