A fost prima zi de admitere pentru tinerii care vor sa devina studenti. Acestia au venit de la sute de kilometri departare cu gandul ca vor fi admisi la buget - VIDEO

Cei mai multi tineri s-au adunat astazi dimineata la Universitatea de Medicina. Petru Plamadeala a venit de la Ocnita. Spune ca s-a trezit la ora doua noaptea, iar la ora sase deja era in capitala.

Petru PLAMADEALA: “Eu vin de la Colegiul de Medicina si cu o medie destul de buna – 9,20. - Vrei la buget? - Da, speram.”

Indiferent de medie, toti tinerii vor sa invete la buget.

“Cu media 7,50, ar fi de dorit la buget, dar si la contract, important sa fim admisi.”

Cum la Universitatea de Medicina sunt cele mai mari taxe, unele ajungand si pana la 30 de mii de lei, parintii spun ca au inceput sa puna bani la ciorap inca acum cativa ani.

“Suma este mare, dar cand copilul ne-a spus ca s-a decis la ce facultate vrea, noi am inceput a strange bani pentru contract.”

In acest an la Medicina, in premiera a fost introdusa facultatea de optometrie. Sunt doar 20 de locuri, dintre care 10 la buget, iar astazi deja au fost depuse 5 dosare.

Diana ONCUTA, SECRETAR COMISIA DE ADMITERE USMF: “In proiectul hotararii de guvern sunt aproximativ programate 425 de locuri bugetare.”

Si la Universitatea de Stat au fost cozi in prima zi de admitere. Majoritatea absolventilor a depus dosarele la trei facultati, ca intr-un final sa mearga acolo unde vor fi admisi la buget.

“Incerc economii, limbi straine, dupa care vedem ce si cum va fi.”

Alti absolveniti nu au mai batut drumul pana la Universitate si au depus dosarele online. E posibil la USM si UTM. In acest an pentru prima data in fata Academiei de Studii Economice a batut vantul.

Lilia GRIGOROI, SECRETAR COMISIA DE ADMITERE ASEM: “Sunt mai multi factori si nivelul redus de sustinere a bacalaureatului si oportunitatile oferite studentilor in alte tari.”

Si la Universitatea Agrara a fost putina lume. Facultatile nu sunt atractive pentru tineri, cred cei din comisia de admitere.

“Am mai multi cunoscuti aici, prieteni, care mi-au recomandat ca este o universitate normala.”

In schimb la Universitatea Pedagogica, in acest an, in prima zi de admitere au fost mai multi absolventi decat anul trecut, datorita facilitatilor incluse. De exemplu elevii, care au o medie mai mare de 7,5 si au o recomandare de la primaria din localitate, vor fi admisi la buget fara concurs. La absolvire, ei vor trebui sa revina sa munceasca in satul de bastina.

Maria VARLAN, SECRETAR COMISIA DE ADMITERE UPSC: “Facilitati au copiii de profesori, automat la buget participa fara concurs.”

Anul acesta locurile bugetare au fost repartizate cu intarziere. Abia astazi Ministerul Muncii a anuntat ca din cele peste 15 mii de locuri la 158 de specialitati, doar 4800 sunt la buget, cu aproape 1088 mai putine decat anul trecut. Sesiunea de admitere la facultati va dura o saptamana, iar rezultatele vor fi afisate la 1 august.