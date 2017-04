Declaratiile celor trei minori dupa ce au fost condamnati in cazul omorului adolescentei de la Straseni - VIDEO

“-Nenorociţilor, cum puteţi dormi după ce aţi omorât un om, o fetiţă. -Închide gura!”

La intrebarile jurnalistilor insa, tinerii nu au raspuns. Nici parintii condamnatilor nu au vrut sa discute cu presa. Totusi, pedeapsa acestora va fi calculata din momentul retinerii, lucru care s-a intamplat pe 30 decembrie. Astfel, cei trei adolescenti mai au de ispasit 6 ani si 4 luni de inchisoare. Mama Cristinei Parhomenco spune ca a ramas dezamagita de justitia din tara noastra.

Tot astazi magistratii de la Straseni au decis ca parintii ucigasilor trebuie sa achite cate aproximativ 6 mii de lei cheltuieli de judecata si au admis in principiu demersul avocatului mamei victimei de a incasa de la inculpati prejudicii morale si materiale in valoare de peste 4 milioane de lei. Totusi pe marginea acestei cereri se va expune instanta civila in cadrul altui proces de judecata.

Avocatul a mai cerut sa fie trase la raspundere si autoritatile responsabile care detineau tutela asupra fostului iubit al Cristinei, tatal acestuia fiind la puscarie, iar mama plecata peste hotare. Decizia magistratilor in acest sens, nu l-a multumit pe avocat.

Procurorii spun ca regreta ca pedeapsa maxima pe care au putut-o cere este atat de mica, mai ales ca minorii au avut un comportament extrem de agresiv pe toata durata anchetei si nu se afla la prima abatere.

Pedeapsa de 6 ani si 8 luni pe care adolescentii au primit-o este atat de blanda deoarece acestia si-au recunoscut vina, astfel termenul le-a fost redus in jumatate, iar din motiv ca sunt minori, legea prevede ca pedeapsa sa fie redusa cu inca o treime.

Fata de 14 ani a disparut la sfarsitul lunii noiembrie dupa o plimbare in parc cu niste prieteni, iar in aceeasi zi a fost ucisa de iubitul sau si amicii lui. Abia dupa 6 zile, voluntarii au fost cei care au descoperit cadavrul Cristinei Parhomenco.

Ulterior, cei trei suspecti de 15, 16 si 17 ani au fost retinuti, nu si al patrulea, care are 13 ani si nu poate fi tras la raspundere deoarece este prea mic. Procurorii spun ca expertiza medico-legala a aratat ca fata de 14 ani a fost lovita in cap, de nenumarate ori, cu un obiect greu, iar in urma ranilor a murit.