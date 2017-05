A fost pronuntata sentinta motivata prin care Veceslav Platon este condamnat la 18 ani de inchisoare - VIDEO

Sedinta de astazi s-a petrecut cu usile inchise. La final magistratii de la Judecatoria Buiucani, au invitat si presa pentru a prezenta sentinta motivata insa nu au specificat nimic din ceea ce ar contine acesta.

Veceslav Platon a fost escortat de mascati in sala da judecata, insa Platon nu a reactionat deloc la cele intamplate.Avocatul omului de afaceri spune ca pe parcursul celor 9 luni de sedinte s-au admis multe incalcari.

Valeriu PLESCA, AVOCAT: "Sedinta a fost secretizata, inculpatul inalaturat din proces iar apararea marginalizata, nu ni s-a peermis sa prezentam probe, nu imi imaginez cum poate fi luata o decezie asa”.

Parte apararii spune ca nu a existat temei pentru a interzice aflare in sala de judecata in timpul sedintelor al lui Veceslav Platon, chiar daca magistratii si-au motivat decezia prin faptul ca acesta s-ar fi prefacut bolnav, spune avocatul.

Valeriu PLESCA, AVOCAT: "In data cad fost scos din sala, el macar nici nu a vorbit,felul cum a fost adus in sedinta printr-un tratament inuman in sensul de I-au injosit onoare si demnitatea”.

Veceslav Platon a fost condamnat la 18 ani de inchisoare, pedeapsa care si-o va executa intr-un penetenciar de timp inchis, iar pe averele i-au fost sechestrare. Platon este invinut pentru ca a stat in spatele fraudei din sistemul bancar si a scos din tara 800 de milioane de lei.