A fost publicata sentinta integrala a lui Vlad Filat, prin care acesta a fost condamnat la 9 ani de inchisoare. Ultimul cuvant al fostului premier - VIDEO

Hotararea a aparut pe portalul anticoruptie.md, care citeaza site-ul instantelor de judecata. Sunt 265 de pagini si nu 24, cum fusese publicate initial. Desi numele persoanelor si a companiilor implicate in proces sunt ascunse, in document apar declaratiile tuturor martorilor din proces.

In sentinta este si ultimul cuvant al fostului premier, in care acesta spune ca dosarul sau este unul politic, iar de la Sor ar fi primit cadouri atunci cand nu detinea functii in stat.

Acum doua zile Curtea Suprema de Justitie, i-a mentinut lui Vlad Filat pedeapsa de 9 ani de inchisoare pentru trafic de influenta si corupere pasiva, emisa de Curtea de Apel. Filat se declara victima lui Vlad Plahotniuc, iar democratul nu a comentat pana acum acuzatiile.