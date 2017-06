Un tanar din capitala a fost retinut dupa ce ar fi furat 20 000 euro din apartamentul iubitei. Ce a facut cu banii - VIDEO

Potrivit politiei, pe banii furati de la concubina, acesta a procurat un automobil, iar restul banilor i-ar fi pierdut in urma unor partide de jocuri de noroc. In urma audierilor banuitul si-a recunoscut vina.

Potrivit iubitei acestuia, in varsta de 24 de ani, acestia au locuit impreuna aproximativ un an de zile in apartamentul ei. Dupa ce s-a intors dintr-o deplasare aceasta a depistat lipsa banilor.

Indivizul a fost reţinut pe un termen de 72 de ore si risca o pedeapsa cu inchisoare pe un termen de la 7 pana la 12 ani.