A fost retinut un suspect in cazul barbatului de 30 de ani care s-a stins la spital, dupa ce a fost batut in fata unui club de noapte din capitala. Cine este acesta - AUDIO

Anfisa CERANIOVA, SOTIA VICTIMEI: "Suspectul principal este Aurel Ignat. El a fost retinut si a fost interogat de anchetatorul care se ocupa de cazul dat. Cand am fost si am scris plangere la sector, eu cu soacra, am intrebat anchetatorul daca a fost retinut unul dintre suspecti si el a spus ca a fost retinut unul si am intrebat daca este Aurel Ignat si a spus ca da, el este persoana care a fost retinuta. El este un luptator K1. "





Politia sustine ca maine procurorii vor cere mandat de arestare pentru 30 de zile pe numele suspectului. Totul s-ar fi intamplat acum o saptamana, cand barbatul a mers la un club de noapte, unde un prieten isi sarbatorea ziua de nastere.

Sotia victimei sustine ca dupa petrecere, s-ar fi iscat o cearta in fata unui centru comercial din capitala, iar sotul ei ar fi fost batut luptatorul K1. Politia a deschis pe acest caz un dosar penal pentru huligansim, dar nu pentru omor.

